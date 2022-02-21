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ЦСКА объявил об аренде хавбека «Эвертона» Гбамена официально

21 Февраля 2022 • 21:06 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.55 3.25 2.85
26.02 19:00

Московский ЦСКА завершил сделку по аренде полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена. На своем официальном сайте клуб объявил о переходе ивуарийского футболиста, который пробудет в России как минимум до конца сезона.

Ранее появлялась информация, что «армейцы» все же возьмут на себя зарплату 26-летнего хавбека. Россияне решили подписать Гбамена, несмотря на его хронические проблемы со здоровьем – за последние два года он больше лечился, чем играл в АПЛ.

Также стоит напомнить, что в арендный договор не включен пункт о возможном выкупе полузащитника. Он связан контрактными обязательствами с «Эвертоном» до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Эвертон Жан-Филипп Гбамен трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
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