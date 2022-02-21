Московский ЦСКА завершил сделку по аренде полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена. На своем официальном сайте клуб объявил о переходе ивуарийского футболиста, который пробудет в России как минимум до конца сезона.

Ранее появлялась информация, что «армейцы» все же возьмут на себя зарплату 26-летнего хавбека. Россияне решили подписать Гбамена, несмотря на его хронические проблемы со здоровьем – за последние два года он больше лечился, чем играл в АПЛ.

Также стоит напомнить, что в арендный договор не включен пункт о возможном выкупе полузащитника. Он связан контрактными обязательствами с «Эвертоном» до лета 2024 года.