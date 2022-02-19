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Карраскаль поделился впечатлениями от перехода в ЦСКА

19 Февраля 2022 • 00:10 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.55 3.30 2.80
26.02 19:00

Новичок московского ЦСКА Хорхе Карраскаль опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором поделился впечатлениями от переезда в российскую Премьер-лигу, а также попрощался с болельщиками «Ривер Плейта».

«Я покидаю «Ривер Плейт» после трех проведенных лет, которые запомнятся мне воспоминаниями и новыми знаниями. Я благодарен за поддержку в течение этого времени. Сейчас я готов принять новый вызов в ЦСКА с той же радостью, что и всегда», - написал колумбиец в «Инстаграме».

Стоит напомнить, что полузащитник перебрался в «армейский» клуб на правах аренды. В договор включена опция возможного выкупа, которая при достижении определенных условий может стать обязательной.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хорхе Карраскаль
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