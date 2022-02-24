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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА возвращается со сборов в Турции

24 Февраля 2022 • 16:54 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.55 3.30 2.80
26.02 19:00

Уже сегодня вечером футболисты ЦСКА вернутся в Москву с последнего тренировочного сбора в Турции, впереди уже регулярные матчи чемпионата России. Об окончании турецкого сбора общественность проинформировала пресс-служба армейского клуба.

- Команда завершила зимние сборы и готовится к вылету из Турции. Вечером должны прилететь в Москву, - уведомила пресс-служба ЦСКА.

В настоящий момент ЦСКА набрал тридцать очков в восемнадцати матчах и располагается на четвертом месте в общей таблице чемпионата. Свой следующий матч команда проведет против принципиального конкурента - московского «Спартака», это случится 26 февраля в 19 часов по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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