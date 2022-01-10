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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян и Мухин вошли в топ-40 молодых игроков, которые по мнению УЕФА выстрелят в этом сезоне

10 Января 2022 • 19:09 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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26.02 19:00

Полузащитники сборной России Арсена Захарян и Максим Мухин вошли в список из 40 футболистов, которые по мнению УЕФА должны стать открытием этого года. Также в этот список вошел нападающий донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик.

Отметим, что за последний год в прессе появлялись слухи, согласно которым Арсен Захарян был интересен нескольким европейским грандам, в числе которых была «Барселона». В этом сезоне РПЛ игрок провел 17 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 ассистов.

Что касается Мухина, то футболист лишь прошлым летом сменил «Локомотив» на ЦСКА. В этом сезоне он провел за «армейцев» 17 матчей в РПЛ, в которых не отметился ни одним результативным действием.

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ЦСКА Москва Динамо Москва РПЛ Максим Мухин Арсен Захарян
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