«Никогда с таким не сталкивался»: Карраскаль прокомментировал удаление в дебютном матче за ЦСКА

Дебютный поединок колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля в футболке московского ЦСКА выдался не совсем удачным – футболист еще в первом тайме наиграл на две желтые карточки, досрочно отправившись в раздевалку.

Сам Карраскаль не согласился с решением арбитра товарищеской встречи против «Рубина», рассказав об этом пресс-службе клуба. Игрок считает, что его действия не были столь грубыми.

«На самом деле, я с таким никогда не сталкивался. Товарищеский матч, первый тайм, и так судят… Удаляют игрока, не дают получить удовольствие от игры и добрать кондиции. Там был обычный подкат», - высказал свое недовольство Карраскаль.