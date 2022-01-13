Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пути Бакаева и «Спартака» могут разойтись в конце сезона – стороны пока не договорились по поводу нового контракта

13 Января 2022 • 00:18 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

В конце сезона у полузащитника Зелимхана Бакаева истекает срок действия трудового соглашения со «Спартаком».

По информации «Спорт-Экспресс», стороны ранее начали переговоры по поводу пролонгации. Правда, прийти к общему знаменателю представителям футболиста и руководству московского клуба так и не удалось.

Вполне вероятно, что Бакаев летом покинет «Спартак» свободным агентом. Более того, уже сейчас игрок может заключать предварительный контракт с любой другой командой.

Пока неизвестно, будут ли «красно-белые» пытаться удержать воспитанника собственной академии. В текущем сезоне на его счету 16 матчей в российской Премьер-лиге, в которых он отметился тремя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зелимхан Бакаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Января
00:49 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - это что-то особенное»: Новый спортивный директор клуба поделился ожиданиями от работы в России
00:18 · Россия. Премьер-лига
Пути Бакаева и «Спартака» могут разойтись в конце сезона – стороны пока не договорились по поводу нового контракта
12 Января
23:59 · Россия. Премьер-лига
Стал известен первый соперник «Зенита» в нынешнем году
23:48 · Россия. Премьер-лига
Кого ещё хочет купить «Рубин» зимой 2022 года
23:40 · Россия. Премьер-лига
Гершкович не понимает, зачем клубам РПЛ нужны иностранные тренеры
23:21 · Россия. Премьер-лига
Петржела считает, что Жирков не поможет «Химкам» сохранить прописку в РПЛ
23:12 · Россия. Премьер-лига
Смолов: «Суперрад здесь оказаться, очень хочу и надеюсь, что смогу принести пользу»
23:10 · Россия. Премьер-лига
Пивоваров: «Смолов сразу может усилить нападение «Динамо»
22:56 · Россия. Премьер-лига
Ахметов из ЦСКА заразился коронавирусом
22:54 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько заплатил «Локомотив» за Кухту
22:47 · Россия. Премьер-лига
Самедов: «Жирков лучше многих молодых футболистов»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Бувач считает, что Смолов поможет «Динамо» стать лучше
21:33 · Россия. Премьер-лига
Сальников раскритиковал Смолова и Мурило
21:20 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» подписал защитника «Атлетико Минейро» Алонсо официально
21:08 · Россия. Премьер-лига
Червиченко сравнил Жиркова с Ибрагимовичем
Все новости
Рекомендуем