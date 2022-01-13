Пути Бакаева и «Спартака» могут разойтись в конце сезона – стороны пока не договорились по поводу нового контракта

В конце сезона у полузащитника Зелимхана Бакаева истекает срок действия трудового соглашения со «Спартаком».

По информации «Спорт-Экспресс», стороны ранее начали переговоры по поводу пролонгации. Правда, прийти к общему знаменателю представителям футболиста и руководству московского клуба так и не удалось.

Вполне вероятно, что Бакаев летом покинет «Спартак» свободным агентом. Более того, уже сейчас игрок может заключать предварительный контракт с любой другой командой.

Пока неизвестно, будут ли «красно-белые» пытаться удержать воспитанника собственной академии. В текущем сезоне на его счету 16 матчей в российской Премьер-лиге, в которых он отметился тремя ассистами.