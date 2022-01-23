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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Михаил Игнатов выразил надежду, что «Спартак» выиграет РПЛ в ближайшее время

23 Января 2022 • 22:40 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов, недавно подписавший новое соглашение с московским клубом, оценил готовность «красно-белых» к новым свершениям. Футболист заявил, что на данный момент у коллектива есть потенциал замахнуться на золотые медали внутреннего первенства.

«Дай бог, чтобы в ближайшее время выиграли чемпионат. У нас сейчас хорошая молодая команда собралась, с опытными футболистами, поэтому все в наших руках, как говорится», - высказался Игнатов в беседе с пресс-службой.

Напомним, что во вторую половину сезона «Спартак» войдет с новым главным тренером, итальянцем Паоло Ваноли. После 18 туров чемпионата столичный клуб расположился лишь на девятой строчке в турнирной таблице.

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Спартак Москва Михаил Игнатов
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Djin Green
23 Января 2022 в 23:12
А Игнатову, что не объяснили? По меркам Спартака ближайшее время это пятнадцать лет.:)
jUMPER
23 Января 2022 в 23:01
ай...ну вот пошла химия про которую вещал катани...))) очередной тяготеет думкой...))) уже наверное приложился к корытцу...)))
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