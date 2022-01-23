Михаил Игнатов выразил надежду, что «Спартак» выиграет РПЛ в ближайшее время

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов, недавно подписавший новое соглашение с московским клубом, оценил готовность «красно-белых» к новым свершениям. Футболист заявил, что на данный момент у коллектива есть потенциал замахнуться на золотые медали внутреннего первенства.

«Дай бог, чтобы в ближайшее время выиграли чемпионат. У нас сейчас хорошая молодая команда собралась, с опытными футболистами, поэтому все в наших руках, как говорится», - высказался Игнатов в беседе с пресс-службой.

Напомним, что во вторую половину сезона «Спартак» войдет с новым главным тренером, итальянцем Паоло Ваноли. После 18 туров чемпионата столичный клуб расположился лишь на девятой строчке в турнирной таблице.