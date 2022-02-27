Каррера объяснил причины поражения «Спартака» от ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение «красно-белых» в домашнем столичном дерби от ЦСКА (0:2).

По мнению Карреры, команда ещё не успела перестроиться с подготовительной работы на тренировочных сборах на соревновательный процесс. Непросто и главному тренера добиваться результата на первых парах, когда он только в середине сезона принял руководство, но при этом Массимо верит в Паоло Ваноли, и считает, что «Спартак» может навязать борьбу даже за европейский трофей.

«Мне показалось, что команда ещё морально не вернулась со сборов. Они ещё находятся в стадии подготовки к весенней части сезона. Впереди ещё много матчей.