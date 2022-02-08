Несмотря на то, что в арендное соглашение между московским ЦСКА и «Базелем» по нападающему Фёдору Чалову не была включена опция возможного выкупа, россиянин может остаться в швейцарской команде на полноценной основе.

Подобными сведениями поделилась местная пресса, сообщив, что руководство «Базеля» имеет возможность в любой момент предложить «армейцам» провести переговоры касательно потенциального трансфера. Правда, у ЦСКА будет право отказать в это вопросе, передает Telebasel.

Примечательно, что на данный момент стоимость Чалова оценивается в восемь с половиной миллионов евро. 23-летний форвард уже успел дебютировать в новом чемпионате, но тот матч с «Сьоном» сложился для него не совсем удачно.