Чалов выбрал свой номер в «Базеле»

Покинувший ЦСКА в направлении швейцарского «Базеля» нападающий Фёдор Чалов выбрал свой игровой номер в новом клубе. Чалову импонируют две девятки - и на спине у него будет красоваться номер 99. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба клуба, сопроводив релиз стилизованным изображением будущей футболки российского футболиста.

Выступать в «Базеле» Чалов будет до конца сезона на основании арендного соглашения, которое швейцарцы заключили с ЦСКА. Опции выкупа игрока в соглашении нет. Чалов является воспитанником ЦСКА, с 2016 года 23-летний форвард провел за команду 138 мячей. С 2019 привлекается в сборную России, в составе которой провел три матча.