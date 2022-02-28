«Спартак» отказался комментировать возможность выезда Ваноли с территории России

Московский «Спартак» отказывается давать какие-либо комментарии по возможному выезду главного тренера команды Паоло Ванили с территории России.

Слухи о возможном выезде Ваноли пошли после того, как итальянский МИД настоятельно рекомендовал всем гражданам Италии, находящихся в России, вернуться на родину.

«Мы пока не комментируем эту информацию. Совсем никаких комментариев не дадим», – приводит «Спорт день за днём» слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.

Напомним, что Паоло Ваноли принял «Спартак» только по завершении осенней части сезона. В первом матче во главе «красно-белых» Ваноли уступил в московском дерби ЦСКА (0:2).