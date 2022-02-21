Ветеран ЦСКА резко отреагировал на новую эмблему «Спартака»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением об обновленной эмблеме другого столичного коллектива – «Спартака». Экс-защитник «армейцев» считает, что это никак не поможет команде.

«Зачем они это сделали? Это не поможет. Должна быть команда! А пока у «Спартака» просто набор игроков, который из себя ничего не представляет», - приводятся слова ветерана на страницах «Спорт-экспресса».

«Красно-белые» обновили логотип в честь приближающегося столетия клуба. «Спартак» отпразднует громкий юбилей 18 апреля.

26 февраля возобновится сезон в РПЛ. В первом матче после перерыва «Спартак» встретится с ЦСКА.