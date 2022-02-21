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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ветеран ЦСКА резко отреагировал на новую эмблему «Спартака»

21 Февраля 2022 • 12:28 Комментировать (2)
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.55 3.25 2.85
26.02 19:00

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением об обновленной эмблеме другого столичного коллектива – «Спартака». Экс-защитник «армейцев» считает, что это никак не поможет команде.

«Зачем они это сделали? Это не поможет. Должна быть команда! А пока у «Спартака» просто набор игроков, который из себя ничего не представляет», - приводятся слова ветерана на страницах «Спорт-экспресса».

«Красно-белые» обновили логотип в честь приближающегося столетия клуба. «Спартак» отпразднует громкий юбилей 18 апреля.

26 февраля возобновится сезон в РПЛ. В первом матче после перерыва «Спартак» встретится с ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Пономарёв
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Volond
21 Февраля 2022 в 12:50
Спрашивать людей не относящихся никак к Спартаку... чтоб потом читать эти высеры
Evgen 86
21 Февраля 2022 в 12:44
Да б..дь а чем вообще она может помочь!? Это просто к столетию не более
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