«Спартак» отказался от трофеев: доказательство - трансферы

«Спартак» активнее всех этой зимой укрепляет состав. «Красно-белые» планируют уже к первому сбору решить все поставленные задачи. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об активности москвичей.

В первой части сезона было очевидно, что «Спартаку» нужно было усиление. Рую Витории не хватало футболистов просто количественно, не говоря уж о качестве. Португалец выдергивал игроков из второй команды не потому, что видел в них потенциал, а чтобы скорее залатать дыры. Руслан Литвинов своим шансом воспользовался, Михаил Игнатов себя проявил, а Даниил Денисов, например, был не слишком ярок.

Уже сейчас «Спартак» успел объявить сразу о четырех трансферах. В Москву из «Арсенала» пришёл Даниил Хлусевич, из «Факела» – Илья Свинов, Шамар Николсон – из «Шарлеруа» и Леон Классен – из «Тироля». Также в ближайшее время в стан «красно-белых» из «Крыльев Советов» должен перебраться Данил Пруцев. Итого – 5 новичков. Кстати, интересно, кого «Спартак» дозаявит в Лигу Европы, ведь там в заявку можно будет внести лишь троих джокеров.

Если анализировать текущую трансферную кампанию, то правильнее оставить за скобками Свинова. Он в заявке заменит Артёма Реброва и станет просто третьим номером. Не факт, что Свинов вообще появится в основе в ближайшее время, так что его переход едва ли как-то поменяет силу команды.

Если смотреть на оставшуюся четверку, то бросается в глаза возраст. Все они молоды: Николсону 24 года, Классену – 21, Хлусевичу – 20. Пруцеву, кстати, тоже 21. Всех футболистов «Спартак» берёт на перспективу, надеясь на их прогресс. В целом, задумка ясна. Конечно, опять хочется поднять тему об академии «красно-белых», смысле существования «Спартака-2», но сейчас не об этом.

«Спартак» количественно усилился. Паоло Ваноли, в отличие от Руя Витории, хотя бы будет иметь возможность ротировать состав, а отдельные травмы или дисквалификации уже не будут приводить к тому, что кому-то придётся играть без замен. «Спартак» наконец-то усилил оба фланга, и у Айртона с Мозесом появились дублеры. Николай Рассказов с этой задачей не справился по первой части сезона. Если «Спартак» финализирует сделку по Пруцеву, то в центре поля будут сразу четверо россиян, готовых друг друга подменять. С приходом же Николсона в нападении вновь появится большая вариативность.

Тем не менее пока «Спартак» всё же усилился количественно, а не качественно. Все новые футболисты берутся на перспективу, с верой, что они смогут вырасти в сильных игроков. Вполне возможно, что это случится, но только потом. А вот с тем, что будет сейчас, остаются вопросы. Пока что есть сомнения, что новички смогут качественно усилить «Спартак» весной 2022 года. «Зенит» летом взял лишь Клаудиньо, и все увидели, как один футболист может изменить команду. В свой чемпионский сезон «Спартак» подписал сначала Фернандо, а потом Луиса Адриано, которые просто помогли сделать качественный рывок вперёд.

У «Спартака» есть крепкий опытный российский костяк (Зобнин, Джикия, Соболев, Бакаев), есть качественные, много повидавшие легионеры (Промес, Мозес), которые уже на пути к завершению карьеры. А вот бриллианта, футболиста, который может в одиночку выигрывать матчи, нет. Без такой звёздочки выиграть трофей едва ли возможно.

Андрей Центров