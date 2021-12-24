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Федун: Газизов променял долголетнюю работу со «Спартаком» на быстрый заработок на сделках по Урунову и Кокорину

24 Декабря 2021 • 16:59 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
26.02 19:00

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на действия бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова, который через суд пытается добиться выплаты компенсации. Конфликт продолжает набирать обороты, а сам Федун решил нанести ответный удар, пригрозив попросить органы рассмотреть сделки по Александру Кокорину и Остону Урунову, которые были оформлены при Газизове.

«Мы же оставляем за собой право обратиться в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина и Урунова. Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом», - цитирует чиновника пресс-служба «красно-белых».

Уточним, что Газизов со своей стороны сообщил об обещании «Спартака» сделать его акционером, предоставив договор, действительность которого Федун также опроверг.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Шамиль Газизов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Юбор
24 Декабря 2021 в 17:44
Федун сам виноват, что его всё время надувают на футболе, не своим делом занят, но Газизов, похоже, действительно жулик, впрочем, иначе нынче и быть не может.
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