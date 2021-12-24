Федун: Газизов променял долголетнюю работу со «Спартаком» на быстрый заработок на сделках по Урунову и Кокорину

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на действия бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова, который через суд пытается добиться выплаты компенсации. Конфликт продолжает набирать обороты, а сам Федун решил нанести ответный удар, пригрозив попросить органы рассмотреть сделки по Александру Кокорину и Остону Урунову, которые были оформлены при Газизове.

«Мы же оставляем за собой право обратиться в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина и Урунова. Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом», - цитирует чиновника пресс-служба «красно-белых».

Уточним, что Газизов со своей стороны сообщил об обещании «Спартака» сделать его акционером, предоставив договор, действительность которого Федун также опроверг.