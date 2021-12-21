Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» анонсировал первый трансфер команды при Ваноли

21 Декабря 2021 • 22:43 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
26.02 19:00

Пресс-служба московского «Спартака» на официальной странице клуба в «Твиттере» анонсировала новый трансфер. «Красно-белые» намекнули, что новичок команды будет выступать под номером 19.

Скорее всего, первым приобретением при Паоло Ваноли станет нападающий «Шарлеруа» Шамар Николсон. Различные источники ранее сообщали, что за ямайца столичный клуб отдаст около шести с половиной миллионов евро.

Стоит уточнить, что Николсон демонстрирует отличную результативность в чемпионате Бельгии. На его счету уже 13 голов и пять ассистов в 18 поединках первенства.

Официальное заявление касательно трансфера будет сделано в 23:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
23:38 · Россия. Премьер-лига
«Мы будем в футбол играть, а вы принимайте свои законы»: Канчельскис обратился к депутатам
22:43 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» анонсировал первый трансфер команды при Ваноли
22:39 · Россия. Премьер-лига
«Дженоа» заинтересован в приглашении Понсе эксклюзив
22:12 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» нашёл усиление в чемпионате Норвегии слухи
20:51 · Россия. Премьер-лига
«Пусть идёт отдыхать»: Пономарёв резко отреагировал на переход Мамаева в «Химки»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Французская пресса назвала причины ухода Каттани из «ПСЖ» ради «Спартака» 5
20:18 · Россия. Премьер-лига
Ещё одного игрока РПЛ активно сватают в «Вест Хэм» слухи
20:08 · Россия. Премьер-лига
Червиченко – о новом спортивном директоре «Спартака»: «Таких, как он, в «ПСЖ» 100 человек»
19:50 · Россия. Премьер-лига
​Появилась новая информация о сумме трансфера Николсона в «Спартак»
18:56 · Россия. Премьер-лига
​Зависимость результата от куртки тренера: «Динамо» представило необычный рейтинг
18:50 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда «Зенит» примет решение по Дзюбе
18:36 · Россия. Премьер-лига
​Видео гола Аршавина в мини-футболе собрало более 9 млн просмотров 2 видео
18:24 · Россия. Премьер-лига
​Названа сумма, которую «Краснодар» может заплатить за форварда из Норвегии
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Холдинг, владеющий «Манчестер Сити», проанализировал «Спартак»
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Николич: Мне не интересна концепция, где делается ставка на молодёжь, а результат неважен
Все новости
Рекомендуем