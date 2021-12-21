«Спартак» анонсировал первый трансфер команды при Ваноли

Пресс-служба московского «Спартака» на официальной странице клуба в «Твиттере» анонсировала новый трансфер. «Красно-белые» намекнули, что новичок команды будет выступать под номером 19.

Скорее всего, первым приобретением при Паоло Ваноли станет нападающий «Шарлеруа» Шамар Николсон. Различные источники ранее сообщали, что за ямайца столичный клуб отдаст около шести с половиной миллионов евро.

Стоит уточнить, что Николсон демонстрирует отличную результативность в чемпионате Бельгии. На его счету уже 13 голов и пять ассистов в 18 поединках первенства.

Официальное заявление касательно трансфера будет сделано в 23:00 по московскому времени.