Понсе поделился мотивами ухода из «Спартака»

В январе московский «Спартак» принял довольно неожиданное решение, отпустив нападающего Эсекеля Понсе в аренду в «Эльче», у которого будет право выкупа на футболиста по итогам сезона. Как оказалось, это была обоюдная инициатива и самого столичного клуба, и игрока.

«Мне нужен был этот скачок. Я вернулся в Испанию для того, чтобы снова заявить о себе. Хочу приложить все усилия для сохранения «Эльче» в высшем дивизионе. Хочу ли я остаться в этой команде? Да, конечно», - прокомментировал Понсе в интервью для Marca.

Стоит отметить, что ранее различные источники сообщали о сумме выкупа в размере четырех миллионов евро. Слот легионера вместо Понсе в заявке «красно-белых» занял полузащитник Кристофер Мартинш, о трансфере которого было объявлено сразу после ухода аргентинца.