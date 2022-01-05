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ЦСКА готов заплатить два миллиона евро за опорного хавбека «Бордо» слухи

05 Января 2022 • 21:07 Комментировать
Бордо
...
Марсель
4.80 4.50 1.60
07.01 23:00

После неудачной попытки подписать хавбека «Баварии» Микаэля Кюизанса, московский ЦСКА продолжил поиски нового игрока в опорную зону. Как стало известно французской прессе, российскому клубу интересен представитель «Бордо» Отавио Сантос.

Согласно сведениям, предоставленным Girondinfos, «армейцы» предложили за 27-летнего футболиста два миллиона евро. При этом, с игроком уже связывались несколько других европейских команд.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 16 матчах за «Бордо», сумев даже отметиться одним точным ударом. Также добавим, что у Отавио летом истекает срок действия контракта с клубом Лиги 1.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бордо Отавио Сантос
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