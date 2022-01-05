После неудачной попытки подписать хавбека «Баварии» Микаэля Кюизанса, московский ЦСКА продолжил поиски нового игрока в опорную зону. Как стало известно французской прессе, российскому клубу интересен представитель «Бордо» Отавио Сантос.

Согласно сведениям, предоставленным Girondinfos, «армейцы» предложили за 27-летнего футболиста два миллиона евро. При этом, с игроком уже связывались несколько других европейских команд.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 16 матчах за «Бордо», сумев даже отметиться одним точным ударом. Также добавим, что у Отавио летом истекает срок действия контракта с клубом Лиги 1.