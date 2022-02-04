Наставник ЦСКА: «Никого не возьмёшь, если никто не уйдёт»

Алексей Березуцкий, наставник ЦСКА, пояснил, почему клуб расстался с несколькими игроками. «Армейцы» сдали в аренду сразу троих игроков - Кучаева, Бохинена и отчалившегося в сторону Швейцарии Фёдора Чалова. По словам Березуцкого, это неизбежно, потому что для притока «свежей крови» нужно освобождать место, а роскоши просто набирать игроков, больше и больше, ЦСКА себе позволить не может.

- Конечно, в идеале для тренера чем больше хороших игроков, тем лучше. Но, к сожалению, в России если никто не уйдёт, мы никого не возьмем, - пояснил Березуцкий, слова которого приводит официальный сайт клуба.

После восемнадцати туров ЦСКА занимает в турнирной таблице российской Премьер-лиги четвертое место.