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Наставник ЦСКА: «Никого не возьмёшь, если никто не уйдёт»

04 Февраля 2022 • 06:30 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Алексей Березуцкий, наставник ЦСКА, пояснил, почему клуб расстался с несколькими игроками. «Армейцы» сдали в аренду сразу троих игроков - Кучаева, Бохинена и отчалившегося в сторону Швейцарии Фёдора Чалова. По словам Березуцкого, это неизбежно, потому что для притока «свежей крови» нужно освобождать место, а роскоши просто набирать игроков, больше и больше, ЦСКА себе позволить не может.

- Конечно, в идеале для тренера чем больше хороших игроков, тем лучше. Но, к сожалению, в России если никто не уйдёт, мы никого не возьмем, - пояснил Березуцкий, слова которого приводит официальный сайт клуба.

После восемнадцати туров ЦСКА занимает в турнирной таблице российской Премьер-лиги четвертое место.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий
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