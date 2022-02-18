Московский ЦСКА завершил переход полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль. В пятницу «армейский» клуб официально объявил о подписании контракта с 23-летним колумбийским футболистом.

Речь идет об арендном соглашении, в которое включен пункт возможного выкупа по итогам сезона. Карраскаль прибыл в расположение ЦСКА в испанской Кампоаморе и успешно прошел медицинское обследование.

Стоит отметить, что на счету плеймейкера четыре гола и три ассиста в 44 поединках за «Ривер Плейт» в прошедшем розыгрыше чемпионата Испании. Ранее Карраскаль уже выступал в Европе, защищая цвета львовских «Карпат».