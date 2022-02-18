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Карраскаль стал игроком московского ЦСКА официально

18 Февраля 2022 • 22:23 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.55 3.30 2.80
26.02 19:00

Московский ЦСКА завершил переход полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль. В пятницу «армейский» клуб официально объявил о подписании контракта с 23-летним колумбийским футболистом.

Речь идет об арендном соглашении, в которое включен пункт возможного выкупа по итогам сезона. Карраскаль прибыл в расположение ЦСКА в испанской Кампоаморе и успешно прошел медицинское обследование.

Стоит отметить, что на счету плеймейкера четыре гола и три ассиста в 44 поединках за «Ривер Плейт» в прошедшем розыгрыше чемпионата Испании. Ранее Карраскаль уже выступал в Европе, защищая цвета львовских «Карпат».

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