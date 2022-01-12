Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ахметов из ЦСКА заразился коронавирусом

12 Января 2022 • 22:56 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов заразился коронавирусом. Именно из-за этого футболист не поехал вместе с командой на сборы в Кампоамор. Болезнь игрока пока что протекает бессимптомно. О состоянии других футболистов «армейцев» пока что неизвестно.

Как только футболист сдаст отрицательный тест, то тут же будет готов вылететь в Испанию, чтобы присоединиться к команде на сборах. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Отметим, что в этом сезоне РПЛ Ильзат Ахметов провел за московский ЦСКА 17 матчей, в которых отметился одним забитым голом и тремя результативными передачами. Напомним, что игрок присоединился к «армейцам» в 2018 году из казанского «Рубина».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ильзат Ахметов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
23:48 · Россия. Премьер-лига
Кого ещё хочет купить «Рубин» зимой 2022 года
23:40 · Россия. Премьер-лига
Гершкович не понимает, зачем клубам РПЛ нужны иностранные тренеры
23:21 · Россия. Премьер-лига
Петржела считает, что Жирков не поможет «Химкам» сохранить прописку в РПЛ
23:12 · Россия. Премьер-лига
Смолов: «Суперрад здесь оказаться, очень хочу и надеюсь, что смогу принести пользу»
23:10 · Россия. Премьер-лига
Пивоваров: «Смолов сразу может усилить нападение «Динамо»
22:56 · Россия. Премьер-лига
Ахметов из ЦСКА заразился коронавирусом
22:54 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько заплатил «Локомотив» за Кухту
22:47 · Россия. Премьер-лига
Самедов: «Жирков лучше многих молодых футболистов»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Бувач считает, что Смолов поможет «Динамо» стать лучше
21:33 · Россия. Премьер-лига
Сальников раскритиковал Смолова и Мурило
21:20 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» подписал защитника «Атлетико Минейро» Алонсо официально
21:08 · Россия. Премьер-лига
Червиченко сравнил Жиркова с Ибрагимовичем
20:28 · Россия. Премьер-лига
«Химки» подтвердили подписание Жиркова
20:17 · Россия. Премьер-лига
«Нужно создать свой красивый футбол»: Депутат Госдумы Журова высказалась о лимите на легионеров
19:55 · Россия. Премьер-лига
​Ахметов присоединится к ЦСКА на сборах позже
Все новости
Рекомендуем