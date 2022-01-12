Ахметов из ЦСКА заразился коронавирусом

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов заразился коронавирусом. Именно из-за этого футболист не поехал вместе с командой на сборы в Кампоамор. Болезнь игрока пока что протекает бессимптомно. О состоянии других футболистов «армейцев» пока что неизвестно.

Как только футболист сдаст отрицательный тест, то тут же будет готов вылететь в Испанию, чтобы присоединиться к команде на сборах. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Отметим, что в этом сезоне РПЛ Ильзат Ахметов провел за московский ЦСКА 17 матчей, в которых отметился одним забитым голом и тремя результативными передачами. Напомним, что игрок присоединился к «армейцам» в 2018 году из казанского «Рубина».