Ветеран ЦСКА Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком», которое состоится в субботу.

- Кому отдаете предпочтение в субботнем дерби?

- В таких матчах предпочтение отдавать не приходится, потому что это обособленные матчи. В каком бы состоянии команды не находились, это игры иного статуса, чем все остальные.

- У соперников сейчас разные сложности. У «Спартака» новый тренер, и пока не понятно как команда будет играть, каким будет состав, а что касается «армейцев», то сегодня пришли новости о том, что клуб попал под санкции, и психологически это может подпортить настроение. Кому будет сложнее в этой ситуации?

- Думаю, что сложнее будет новому тренеру, потому что он будет только знакомиться с чемпионатом России на практике. Понятно, что любому тренеру проще играть с командами из нижней части таблицы, потому что при победе это придаст уверенности команде. Но тут уже как календарь составлен. А на футболистов ЦСКА, думаю, не так сильно повлияет новость о санкциях.

- Думаете, в команде это не обсуждают?

- Возможно, и обсуждают, просто это не будет иметь большого значения, потому что уже сказали, что финансирование и все остальное останется на прежнем уровне. Сильно это не скажется на команде.

- «Спартак» засекретил два последних контрольных матча и даже авторов голов. Как относитесь к такому режиму секретности, или это нормально на последнем этапе подготовки?

- Раз такое решение было принято, значит, есть какие-то внутренние аргументы. Многие используют такой формат, поэтому ничего неожиданного в этом нет.

- У «Спартака» много новичков в этом межсезонье. Ждете, что кто-то из них появится на поле в дерби?

- Несомненно. Раз приобретаются футболисты, значит, кто-то из них обязательно выйдет в этом матче в стартовом составе.

- А что касается ЦСКА?

- Я пока не располагаю информацией о том, кто в последних контрольных матчах играл, но мне кажется, что кто-то из новых ребят и у ЦСКА выйдет в стартовом составе.

Реклама

- Активных фанатов обоих клубов не будет на трибунах и привычного антуража дерби тоже, игра от этого потеряет?

- Несомненно, когда активные фанаты на трибунах, то антураж выглядит совсем по-другому. Но раз принято такое решение, значит, придут простые болельщики и будут также стараться поддерживать свои команды. Думаю, что во внешнем антураже дерби потеряет, а по содержанию, борьбе и внутреннему градусу матча не будет никаких изменений.

- Как думаете, снивелирует ли преимущество своего поля у «Спартака» то, что не будет активных фанатов?

- Всегда приятнее, когда фанаты тебя активно поддерживают. Такая обстановка будет в новинку, но это не должно сказаться на самих футболистах. Все равно они будут полностью отдаваться игре.

Елена Григорьевская