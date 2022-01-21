Гаврилов – о новичке «Спартака» Пруцеве: «Я не понимаю, «Крыльям» он не нужен, они от него избавляются»

Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился своим мнением касательно трансферной политики столичного клуба. В частности, эксперт прокомментировал подписание контракта с 21-летним полузащитником «Крыльев Советов» Данилом Пруцевым.

«Я не понимаю, «Крыльям» он не нужен, они от него избавляются, а «Спартак» берет? В свое время Бесков пригласил никому не известных игроков. Брали Дасаева, Романцева и многих других. Вот и ответ. Вопрос в другом: сегодня ты неизвестный футболист, но завтра все может измениться», - цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Стоит уточнить, что в текущем розыгрыша внутреннего первенства Пруцев успел сыграть 17 матчей в первой половине сезона. Правда, игроку в тех поединках не удалось отметиться результативными действиями. По предварительным данным, за трансфер хавбека «красно-белые» заплатили около 75 миллионов рублей.