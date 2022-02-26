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ЦСКА повёл в счёте в матче против «Спартака», гол забил дебютант

26 Февраля 2022 • 20:20 Комментировать
Спартак Москва
0:2
ЦСКА Москва
2.60 3.25 2.85
2-й тайм

ЦСКА забил первый гол в московском дерби, поразив ворота «Спартака» в самом начале второго тайма.

На 49-й минуте Юсуф Язиджи со штрафного точно пробил в обвод стенки в левый угол. Александр Селихов справиться с таким ударом не смог.

Отметим, что Юсуф Язиджи проводит первый матч за московский ЦСКА в чемпионате России.

Прямую текстовую трансляцию матча смотрите на нашем сайте.

Фото: Никита Андриянов

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Юсуф Язиджи
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27.02  19:00 Ахмат ... Уфа 2.13 3.25 3.85
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