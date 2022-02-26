ЦСКА повёл в счёте в матче против «Спартака», гол забил дебютант

ЦСКА забил первый гол в московском дерби, поразив ворота «Спартака» в самом начале второго тайма.

На 49-й минуте Юсуф Язиджи со штрафного точно пробил в обвод стенки в левый угол. Александр Селихов справиться с таким ударом не смог.

Отметим, что Юсуф Язиджи проводит первый матч за московский ЦСКА в чемпионате России.

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Фото: Никита Андриянов