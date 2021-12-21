Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко – о новом спортивном директоре «Спартака»: «Таких, как он, в «ПСЖ» 100 человек»

21 Декабря 2021 • 20:08 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
26.02 19:00

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко остался не в восторге от назначения в клуб нового спортивного директора, коим стал бывший скаут «ПСЖ» Лука Каттани. Экс-чиновник настроен не так оптимистично, как большинство болельщиков, приведя несколько аргументов.

Во-первых, он считает, что итальянского специалиста слишком переоценили в России: «Таких, как он, в «ПСЖ» 100 человек. Во-вторых, Червиченко полагает, что их дуэту с Паоло Ваноли не хватает опыта. «Необходимо освобождать места для иностранцев в «Спартаке», а это траты. Как считаете, человек, который до этого никого не тренировал, стоит того? Я сомневаюсь», - подчеркнул эксперт в интервью для «РБ Спорт».

Напомним, что в последние несколько месяцев «красно-белые» обходились без спортивного директора, не сумев мгновенно найти замену для ушедшего со скандалом Дмитрия Попова.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Лука Каттани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
20:51 · Россия. Премьер-лига
«Пусть идёт отдыхать»: Пономарёв резко отреагировал на переход Мамаева в «Химки»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Французская пресса назвала причины ухода Каттани из «ПСЖ» ради «Спартака» 1
20:18 · Россия. Премьер-лига
Ещё одного игрока РПЛ активно сватают в «Вест Хэм» слухи
20:08 · Россия. Премьер-лига
Червиченко – о новом спортивном директоре «Спартака»: «Таких, как он, в «ПСЖ» 100 человек»
19:50 · Россия. Премьер-лига
​Появилась новая информация о сумме трансфера Николсона в «Спартак»
18:56 · Россия. Премьер-лига
​Зависимость результата от куртки тренера: «Динамо» представило необычный рейтинг
18:50 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда «Зенит» примет решение по Дзюбе
18:36 · Россия. Премьер-лига
​Видео гола Аршавина в мини-футболе собрало более 9 млн просмотров 2 видео
18:24 · Россия. Премьер-лига
​Названа сумма, которую «Краснодар» может заплатить за форварда из Норвегии
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Холдинг, владеющий «Манчестер Сити», проанализировал «Спартак»
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Николич: Мне не интересна концепция, где делается ставка на молодёжь, а результат неважен
16:37 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Мурильо
14:45 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» подпишет нападающего из Норвегии
13:44 · Россия. Премьер-лига
«Химки» объявили о переходе Мамаева 1 официально
13:36 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» отреагировали на информацию об интересе к Кокорину и Жиркову
Все новости
Рекомендуем