Червиченко – о новом спортивном директоре «Спартака»: «Таких, как он, в «ПСЖ» 100 человек»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко остался не в восторге от назначения в клуб нового спортивного директора, коим стал бывший скаут «ПСЖ» Лука Каттани. Экс-чиновник настроен не так оптимистично, как большинство болельщиков, приведя несколько аргументов.

Во-первых, он считает, что итальянского специалиста слишком переоценили в России: «Таких, как он, в «ПСЖ» 100 человек. Во-вторых, Червиченко полагает, что их дуэту с Паоло Ваноли не хватает опыта. «Необходимо освобождать места для иностранцев в «Спартаке», а это траты. Как считаете, человек, который до этого никого не тренировал, стоит того? Я сомневаюсь», - подчеркнул эксперт в интервью для «РБ Спорт».

Напомним, что в последние несколько месяцев «красно-белые» обходились без спортивного директора, не сумев мгновенно найти замену для ушедшего со скандалом Дмитрия Попова.