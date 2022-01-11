На сборах в Испании ЦСКА вновь сразится со сборной свободных агентов

Московский ЦСКА вновь, как и год назад, сыграет со сборной свободных агентов. Об этом сообщается на официальном сайте AFE - ассоциации испанских футболистов. Как уже стало привычным для этого времени года, «армейцы» соберутся на сбор в испанском Кампоаморе, так что игра состоится именно там 22 января.

Это будет уже третий аналогичный поединок для ЦСКА, так как впервые москвичи сразились со сборной свободных агентов в 2014 году, тогда матч закончился нулевой ничьей. В прошлом году они сыграли снова, и ЦСКА забил сопернику семь безответных мячей.