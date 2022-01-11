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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

На сборах в Испании ЦСКА вновь сразится со сборной свободных агентов

11 Января 2022 • 21:18 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Московский ЦСКА вновь, как и год назад, сыграет со сборной свободных агентов. Об этом сообщается на официальном сайте AFE  - ассоциации испанских футболистов. Как уже стало привычным для этого времени года, «армейцы» соберутся на сбор в испанском Кампоаморе, так что игра состоится именно там 22 января.

Это будет уже третий аналогичный поединок для ЦСКА, так как впервые москвичи сразились со сборной свободных агентов в 2014 году, тогда матч закончился нулевой ничьей. В прошлом году они сыграли снова, и ЦСКА забил сопернику семь безответных мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва
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