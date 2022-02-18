Кутепов близок к возобновлению тренировок в «Спартаке»

Около недели назад стало известно, что защитник «Спартака» Илья Кутепов покинул тренировочные сборы команды в Дубае из-за повреждения. Отмечалось, что игрок вернулся обратно в Россию для прохождения дополнительного медицинского обследования.

Однако уже сейчас Кутепов близок к тому, чтобы возобновить подготовку ко второй половине сезона в основной группе «красно-белых». Об этом футболист сообщил в своей «Инстаграме», подчеркнув, что через пару дней начнет работу вместе с остальными партнерами.

В текущем сезоне защитник провел четыре поединка за «Спартак» во всех турнирах, не пользовавшись доверием бывшего главного тренера Руя Витории.