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Кутепов близок к возобновлению тренировок в «Спартаке»

18 Февраля 2022 • 21:50 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.55 3.30 2.80
26.02 19:00

Около недели назад стало известно, что защитник «Спартака» Илья Кутепов покинул тренировочные сборы команды в Дубае из-за повреждения. Отмечалось, что игрок вернулся обратно в Россию для прохождения дополнительного медицинского обследования.

Однако уже сейчас Кутепов близок к тому, чтобы возобновить подготовку ко второй половине сезона в основной группе «красно-белых». Об этом футболист сообщил в своей «Инстаграме», подчеркнув, что через пару дней начнет работу вместе с остальными партнерами.

В текущем сезоне защитник провел четыре поединка за «Спартак» во всех турнирах, не пользовавшись доверием бывшего главного тренера Руя Витории.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Илья Кутепов
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