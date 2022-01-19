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Айртон остаётся в «Спартаке» до 2026 года

19 Января 2022 • 21:16 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Пресс-служба московского «Спартака» сообщает о том, что бразильский защитник Айртон останется в команде как минимум до 2026 года. Новое долгосрочное соглашение заключено до конца сезона 2025/2026. Айртон присоединился к «Спартаку» 17 декабря 2018 года, и не так давно, в героическом матче «красно-белых» против «Наполи» в рамках пятого тура Лиги Европы, отыграл свой сотый матч в составе «Спартака».

До московского клуба Айртон выступал только у себя на родине, в Бразилии, за такие клубы, как «Флуминенсе», «Мадурейра» и «Лондрина». Привлекался в молодежную сборную Бразилии. С момента дебюта в «Спартаке» стабильно входит в лауреаты номинации РФС «33 лучших футболиста».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Айртон Лукас
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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