Гроссмейстер Шипов поведал о своих футбольных предпочтениях

Сергей Шипов, российский гроссмейстер, а также тренер и комментатор, во время турнира в Вейк-ан-Зее рассказал о своих футбольных пристрастиях. Так, когда его спросили насчет «Реала» или «Барселоны», Шипов ответил «Реал» (может, потому что «Барса» сейчас в совсем неважном состоянии?), после чего ему был задан вопрос касаемо российских предпочтений. И между «Зенитом» и «Спартаком» Шипов выбрал именно «Спартак», за который болеет с детства.

Напомним, что «Зенит» является действующим чемпионом России, клуб выиграл три титула кряду начиная с 2019 года, а вот «Спартак» является самым титулованным клубом России, выиграв десять титулов, но в последний раз это случалось в 2017 году.