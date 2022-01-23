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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гроссмейстер Шипов поведал о своих футбольных предпочтениях

23 Января 2022 • 21:13 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Сергей Шипов, российский гроссмейстер, а также тренер и комментатор, во время турнира в Вейк-ан-Зее рассказал о своих футбольных пристрастиях. Так, когда его спросили насчет «Реала» или «Барселоны», Шипов ответил «Реал» (может, потому что «Барса» сейчас в совсем неважном состоянии?), после чего ему был задан вопрос касаемо российских предпочтений. И между «Зенитом» и «Спартаком» Шипов выбрал именно «Спартак», за который болеет с детства.

Напомним, что «Зенит» является действующим чемпионом России, клуб выиграл три титула кряду начиная с 2019 года, а вот «Спартак» является самым титулованным клубом России, выиграв десять титулов, но в последний раз это случалось в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Спартак Москва Зенит Барселона Сергей Шипов
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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