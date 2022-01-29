Селихов поделился ожиданиями от второй половины сезона

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился своими ожиданиями от второй половины сезона и рассказал, как проходит подготовка команды на зимних тренировочных сборах. По словам футболиста, на начальном этапе тренерский штаб сделал упор на возобновление физических кондиций.

«Делаем свое дело. Самое главное – чтобы мы сейчас хорошо подготовились к возобновлению чемпионата и радовали болельщиков своей игрой, победами. Первый сбор функциональный всегда, но в то же время с направленностью на тактику с техникой все строится», - поделился Селихов в разговоре с пресс-службой клуба.

Напомним, что «красно-белым» необходимо улучшать свои позиции в первенстве России, а также конкурировать в Лиге Европы, где москвичи продолжат выступления со стадии 1/8 финала.