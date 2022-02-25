Зарема Салихова оценила соперника «Спартака» в Лиге Европы

Такое удивительное совпадение поспешила прокомментировать жена владельца «Спартака» Зарема Салихова.
Эмоции по этому поводу разнообразные, начала свою мысль Зарема. Мы любим Доменико, он невероятно талантливый специалист, кроме того, у него отличная команда, заявила девушка в разговоре со «Спорт-Экспресс». Нашей команде будет непросто, на поле будет противостояние двух крайне эмоциональных тренеров, к тому же «Спартак» сыграет в гостях, будет совсем не та обстановка, в заключении сказала она.
По словам Салиховой, также она теперь постоянно смотрит игры немецкого клуба и болеет за наставника «РБ Лейпциг» «всей душой».