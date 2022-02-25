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Зарема Салихова оценила соперника «Спартака» в Лиге Европы

25 Февраля 2022 • 16:25 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.60 3.25 2.85
26.02 19:00
Зарема Салихова высказалась по поводу предстоящего матча «Спартак» против «РБ Лейпциг». Ранее в результате жеребьёвки выяснилось, что московский «Спартак» встретится в 1/8 Лиги Европы с немецким «РБ Лейпциг». Примечательно, что нынешний тренер «быков» - Доменико Тедеско, который до этого около 1,5 лет возглавлял именно этот российский клуб. 
Такое удивительное совпадение поспешила прокомментировать жена владельца «Спартака» Зарема Салихова. 
Эмоции по этому поводу разнообразные, начала свою мысль Зарема. Мы любим Доменико, он невероятно талантливый специалист, кроме того, у него отличная команда, заявила девушка в разговоре со «Спорт-Экспресс». Нашей команде будет непросто, на поле будет противостояние двух крайне эмоциональных тренеров, к тому же «Спартак» сыграет в гостях, будет совсем не та обстановка, в заключении сказала она. 
По словам Салиховой, также она теперь постоянно смотрит игры немецкого клуба и болеет за наставника «РБ Лейпциг» «всей душой».
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зарема Салихова
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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