Зарема Салихова оценила соперника «Спартака» в Лиге Европы

Такое удивительное совпадение поспешила прокомментировать жена владельца «Спартака» Зарема Салихова.

Эмоции по этому поводу разнообразные, начала свою мысль Зарема. Мы любим Доменико, он невероятно талантливый специалист, кроме того, у него отличная команда, заявила девушка в разговоре со « Спорт-Экспресс ». Нашей команде будет непросто, на поле будет противостояние двух крайне эмоциональных тренеров, к тому же «Спартак» сыграет в гостях, будет совсем не та обстановка, в заключении сказала она.

По словам Салиховой, также она теперь постоянно смотрит игры немецкого клуба и болеет за наставника «РБ Лейпциг» «всей душой».

Зарема Салихова высказалась по поводу предстоящего матча «Спартак» против «РБ Лейпциг». Ранее в результате жеребьёвки выяснилось, что московский «Спартак» встретится в 1/8 Лиги Европы с немецким «РБ Лейпциг». Примечательно, что нынешний тренер «быков» - Доменико Тедеско, который до этого около 1,5 лет возглавлял именно этот российский клуб.