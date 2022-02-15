Приобретение ЦСКА Карраскаля затягивается из-за сложностей с документами

Анонсированный переход в ЦСКА хавбека аргентинского «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля затягивается, футболист до сих пор даже не смог прилететь в Москву для прохождения медосмотра и прочих формальностей.

Как уточняет RMG, причина - сложности с оформлением бумаг, причем задержка именно по вине российской стороны. Колумбийский игрок до сих пор находится в Аргентине и вместе с клубом ожидает необходимые документы для реализации всех процедур по трансферу.

Поэтому точная дата перехода 23-летнего футболиста пока что не сообщается. Согласно Transfermarkt, его стоимость составляет 6,2 миллиона евро.