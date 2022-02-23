Полузащитник «Лестер Сити» Нампалис Менди был интересен московским ЦСКА и «Спартаку». Менди помог Сенегалу выиграть Кубок африканских наций и теперь вернулся в «Лестер», где провел всего один матч в этом сезоне. Об этом сообщает Triba lFootball.

Агент Ахмед Эгал в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по данной новости.

- К нам из России никто не обращался. Речь не только про «Спартак» и ЦСКА, а про все клубы из России. Возможен ли вариант в чемпионате России в будущем? Почему бы и нет, нельзя ничего исключать.

Ольга Ермакова