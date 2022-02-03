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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Классена не включили в заявку «Спартака» на Лигу Европы – отец футболиста отреагировал

03 Февраля 2022 • 22:45 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Активная трансферная кампания «Спартака» в январе оказалась небольшой проблемой для клуба во время формирования заявки на плей-офф раунд Лиги Европы. Дело в том, что согласно регламенту «красно-белые» могли дозаявить лишь троих новичков в уже существующий список.

В связи с этим, вне основной обоймы остался левый защитник Леон Классен, перебравшийся в Москву из австрийского чемпионата. Примечательно, что после перехода в одном из своих интервью футболист молодежной сборной России радовался возможности сыграть на международной арене.

Отец Классена, Сергей Драньков, прокомментировал данную ситуацию в разговоре со Sport24: «Конечно, он хотел бы попасть в заявку, это немного обидно и жалко, но куда деваться — такое решение было принято руководством и тренером. Надо концентрироваться на чемпионате и кубке, выигрывать конкуренцию у Айртона и показывать результат».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леон Классен
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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