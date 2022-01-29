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Агент Торсби прокомментировал информацию об интересе «Спартака» и «Локомотива»

29 Января 2022 • 19:22 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

В субботу начали ходить слухи о заинтересованности «Спартака» и «Локомотива» в полузащитнике «Сампдории» и сборной Норвегии Мортене Торсби. Отмечалось, что оба московских клуба изучают возможность подписания 25-летнего футболиста.

Впрочем, агент игрока пока не стал раскрывать все детали потенциальной сделки. В интервью для Sport24 он заявил, что на данный момент ни о какой конкретики речи не идет, о чем сообщал и первоначальный источник часами ранее.

Добавим, что в текущем сезоне Торсби является одним из лидеров «Сампдории». В 24 матчах хавбек записал на свой счет три результативных удара и одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Сампдория Мортен Торсби
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