Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Дивеева иронично высказался касательно слухов об интересе с Италии и Англии

25 Декабря 2021 • 17:20 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
26.02 19:00

В субботу появилась информация, что к защитнику московского ЦСКА и сборной России Игорю Дивееву проявляют интерес клубы с высших дивизионов Италии и Англии.

Эти слухи в разговоре со «Спорт-Экспрессом» прокомментировал агент футболиста Олег Еремин. Он отметился ироничным ответом, намекнув, что подобные догадки не являются действительностью.

«Я слухи не комментирую. Кто-то что-то написал. Можем в ответ так же написать, что им интересуется, например, бразильский «Сантос», - заявил представитель Дивеева.

Стоит уточнить, что на данный момент 22-летний российский защитник оценивается экспертами Transfermarkt всего в пять миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Еремин Игорь Дивеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Декабря
19:30 · Россия. Премьер-лига
Колосков считает, что «Зенит» ничего не потеряет с уходом Дзюбы
18:42 · Россия. Премьер-лига
Азмун оказался в сборной года Азии по версии IFFHS
18:19 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» не исключают, что клуб подпишет Вагнер Лава
17:43 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили сравнил Федуна с Горбачёвым 1
17:20 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева иронично высказался касательно слухов об интересе с Италии и Англии
17:08 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов усомнился в эффективности трансферной кампании «Спартака»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Боярский - о «Спартаке»: «Цирк уехал, а клоуны остались» 4
15:53 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов заявил о готовности возглавить ЦСКА 1
15:44 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» прокомментировали возможный уход Мамманы в «Ривер Плейт»
14:46 · Россия. Премьер-лига
В «Эмполи» отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к защитнику Вити
14:32 · Россия. Премьер-лига
Суд вынес наказание человеку, избившему экс-директора «Спартака» 6
13:21 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» отдал Рудакова в аренду финскому клубу официально
12:49 · Россия. Премьер-лига
«Химки» заинтересованы в трансфере Жиркова
12:41 · Россия. Премьер-лига
Магкеев поедет с «Локомотивом» на зимние сборы
12:32 · Россия. Премьер-лига
Эмиратский фонд готов выделять «Спартаку» до 30 млн евро в год 2
Все новости
Рекомендуем