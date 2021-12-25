Агент Дивеева иронично высказался касательно слухов об интересе с Италии и Англии

В субботу появилась информация, что к защитнику московского ЦСКА и сборной России Игорю Дивееву проявляют интерес клубы с высших дивизионов Италии и Англии.

Эти слухи в разговоре со «Спорт-Экспрессом» прокомментировал агент футболиста Олег Еремин. Он отметился ироничным ответом, намекнув, что подобные догадки не являются действительностью.

«Я слухи не комментирую. Кто-то что-то написал. Можем в ответ так же написать, что им интересуется, например, бразильский «Сантос», - заявил представитель Дивеева.

Стоит уточнить, что на данный момент 22-летний российский защитник оценивается экспертами Transfermarkt всего в пять миллионов евро.