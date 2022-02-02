Кавазашвили: «Если бы Максименко ко мне пришёл, я бы дал ему несколько уроков, он спартаковец, как я могу отказать»

В среду появилась информация, что голкипер «Спартака» Александр Максименко был исключен из заявки клуба в РПЛ – так у футболиста будет возможность выступать за второй состав, чтобы получать регулярную игровую практику. На эту новость отреагировал бывший вратарь «красно-белых» Анзор Кавазашвили.

«Максименко сидит в «Спартаке», жертвуя своим будущим. Считаю, что ему нужно перейти в другой клуб РПЛ в аренду и постараться исправить свои ужасные ошибки, а то пропадет. Если бы он ко мне пришел, я бы ему дал спокойно несколько уроков, с удовольствием. Он же хороший парень, спартаковец, как я могу отказать», - поделился Кавазашвили в интервью для Sport24.

Стоит уточнить, что Максименко начинал сезон в качестве первого номера команды, но после ряда неудачных игр шанс был предоставлен его конкуренту, Александру Селихову. По итогу, именно ему стал доверять бывший уже наставник «Спартака» Руй Витория.