Кавазашвили: «Спартаку» нужен Модрич, а не Глебов

В воскресенье агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова подтвердил, что в услугах его клиента заинтересован «Спартак». Бывший футболист «красно-белых» Анзор Кавазашвили скептически отнесся к потенциальному трансферу.

По его словам, Глебов на данный момент соответствует европейским стандартам. Также эксперт назвал технические навыки слабым звеном российского хавбека.

«В «Спартаке» помимо большого количества перемещений и жесткой игры нужно еще и думать о создании атак. К сожалению, Глебов не умеет думать настолько хорошо. Нам нужен классный игрок, как Модрич в сборной Хорватии», - приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».