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Кавазашвили: «Спартаку» нужен Модрич, а не Глебов

26 Декабря 2021 • 18:47 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
26.02 19:00

В воскресенье агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова подтвердил, что в услугах его клиента заинтересован «Спартак». Бывший футболист «красно-белых» Анзор Кавазашвили скептически отнесся к потенциальному трансферу.

По его словам, Глебов на данный момент соответствует европейским стандартам. Также эксперт назвал технические навыки слабым звеном российского хавбека.

«В «Спартаке» помимо большого количества перемещений и жесткой игры нужно еще и думать о создании атак. К сожалению, Глебов не умеет думать настолько хорошо. Нам нужен классный игрок, как Модрич в сборной Хорватии», - приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Данил Глебов
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Комментарии (1)
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sanay
26 Декабря 2021 в 19:03
Все правильно говорит Анзор.
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