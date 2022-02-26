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Чернов: «Если выйду на поле, то буду делать всё возможное, чтобы «Спартак» победил ЦСКА»

26 Февраля 2022 • 09:29 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.60 3.25 2.85
Через 7 ч. 33 мин.

Новобранец московского «Спартака» Никита Чернов высказался в преддверии матча 19-го тура российской Премьер-лиги против ЦСКА.

«Дерби – это всегда особенный матч. Конечно, со стороны болельщиков будет подогреваться атмосфера, но мы будем готовы. Для меня эта игра будет очень важной. Если выйду на поле, то буду делать всё возможное, чтобы моя новая команда выиграла», – приводит слова Чернова пресс-служба «Спартака».

Стоит отметить, что Чернов является воспитанником академии ЦСКА, но сыграл за «армейцев» всего лишь 11 матчей с 2014 по 2019 годы. До конца 2021 года футболисты выступал в «Крыльях Советов», и лишь этой зимой оказался в «Спартаке». Никита признался, что ни о чём не жалеет, и рад тем, как развивается его профессиональная карьера.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Никита Чернов
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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