«На выход!»: От кого «Спартак» избавится зимой

«Спартак» активнее всех в России укрепляет состав, подписав уже несколько новичков. При этом «красно-белым» надо и отказаться от ряда исполнителей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто покинет «Спартак».

Осенью было заметно, что у «Спартака» кадровый дефицит. Рую Витории приходилось играть почти без замен, латая дыры, чем мог. При этом было видно, что некоторые футболисты просто не соответствуют задачам, которые стоят перед «Спартаком». Сейчас «красно-белые» активно усиливают состав, однако также стоит задача и по разгрузке состава.

Уже известно, что Александр Ломовицкий в шаге от перехода в «Рубин». В «Спартаке» его использовали в качестве дублёра на левом фланге и в обороне, и в полузащите, но толку от него было мало. За полгода он отметился лишь одной голевой передачей. Сообщается, что «Спартак» не просто отпустит Ломовицкого в «Рубин», а даже продаст за 1,5 миллиона евро, что выглядит удачной сделкой.

«Спартак» может расстаться зимой сразу с двумя правыми защитниками. Андрей Ещенко задумался о завершении карьеры, а Николая Рассказова после отвратительной первой части сезона фанаты не хотят видеть в команде. На самом деле «Спартаку» они сейчас вряд ли нужны. Ещенко уже давно не воспринимается даже как игрок ближайшего резерва. Что касается Рассказова, то ему самому было бы лучше уехать куда-то хотя бы в аренду, потому что в «Спартаке» каждый его матч разбирают под микроскопом и ищут повод для критики.

Также на выход должен отправиться Георгий Мелкадзе. Летом у него завершается контракт, и с учётом количества нападающих в «Спартаке» необходимости в своем воспитаннике, который не блещет результативностью, точно нет. Зимой Мелкадзе ещё можно даже попробовать продать и выручить хоть какие-то деньги.

После прихода Шамара Николсона «Спартаку» нужно избавиться от одного из легионеров, чтобы соответствовать требованиям лимита. Скорее всего, этим лишним станет Йоррит Хендрикс, которому ищут новый клуб. Голландца сватают в «Химки», а также сообщается, что ему ищут варианты в иностранных командах.

Пожалуй, вышеназванные футболисты – это программа минимум для «Спартака» с точки зрения продаж. Однако есть ещё несколько игроков, которые могут покинуть Москву. В частности, у «Спартака», кажется, есть перебор нападающих, где сразу трое легионеров. Если «красно-белые» захотят, например, усилиться ещё одним иностранцем, то, видимо, придётся искать новую команду для Эсекьеля Понсе.

Также сообщалось, что Александра Максименко могут отправить в аренду, чтобы молодой вратарь получал игровую практику. Правда, это будет странное решение – остаться на вторую часть сезона с парой Селихов и Свинов. Кажется, пока «Спартаку» Максименко нужен самому – хотя бы в качестве резервного варианта.

Отдельный вопрос для «Спартака» – это будущее Самуэля Жиго и Зелимхана Бакаева. У обоих летом завершаются контракты. Защитник своё соглашение продлевать не намерен в принципе. Правда, при продаже Жиго «Спартаку» точно нужно кого-то купить ему на замену, что сделать будет не так-то просто. С Бакаевым ситуация сложнее. Он «Спартаку» с учётом лимита нужен, но вопрос в зарплате, а ранее сообщалось, что хавбек просит серьёзного увеличения в зарплате. Если «красно-белые» не согласны на выдвинутые условия, то стоит уже зимой его продать, чтобы получить какие-то средства.

Также летом завершается контракт у Ильи Кутепова, который в «Спартаке» плотно сидит на лавке. Перспектив вернуться в основу у защитника не слишком много, а сам он хочет играть. Так что продажа Кутепова этой зимой выглядит правильным шагом со стороны «Спартака».

В общем, у «Спартака» хватает задач по продаже игроков, которые стоит решить уже этой зимой.

Андрей Центров