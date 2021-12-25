Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Игорем Дивеевым интересуются клубы АПЛ и Серии А.

«Многое зависит от политики руководства клуба. Мы видели, как спокойно продали Тикнизяна и Марадишвили. Если есть возможность, то, может быть, будут продавать и Дивеева. Игорь прогрессирует, но, к сожалению, не так быстро. Но всё-таки он попал в сборную, где является одним из основных защитников, в клубе он играет постоянно. Неизвестно, насколько серьёзен интерес этих клубов и какие это клубы. Есть же разница: клубы, которые борются за чемпионство, и клубы, которые борются за сохранение прописки в чемпионате. Итальянский и английский чемпионаты, конечно, очень сильные. Но нужно понять, какие клубы и есть ли смысл туда уходить. Возможно, там придётся бороться за выживание и сидеть на лавочке, а тут ты борешься за еврокубки.

Если интересуются, то это уже хорошо. А уходить или нет, будут решать руководство и футболист. Насколько его потенциальный уход будет потерей для «армейцев»? Незаменимых нет. Сейчас наконец-то выздоровеет Фукс, увидим его в деле. Возможно, на место Дивеева пригласят ещё кого-то. Тяжело рассуждать, когда ты не в коллективе. Понятно, что Игорь - игрок основы с российским паспортом. Но есть такие условия, когда тебя даже не спрашивают, а просто говорят, что тебя продали. А так, конечно уход игрока основы будет определенной потерей», - сказал Масалитин.