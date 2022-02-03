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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев рассказал о сложном периоде в сезоне из-за хейта болельщиков

03 Февраля 2022 • 00:36 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Нападающий «Спартака» Александр Соболев вспомнил начало текущего сезона, когда ему пришлось справляться с критикой болельщиков и экспертов из-за голевой засухи. Футболист признался, что в определенный момент ему действительно было нелегко.

«Я сильный человек в этом плане. Я думал, с большим давлением и хейтом легко справляться. У меня это всегда получалось. Когда меня в этом сезоне начали очень жестко прессовать, первое время было очень тяжело. Потом голова очистилась», - цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

Форвард также добавил, что в последствии ему придавал уверенности каждый забитый гол за «красно-белых». Стоит напомнить, что заключительная часть осеннего отрезка выдалась у Соболева по-настоящему результативной – он отличался полезными действиями в практически каждом матче Лиги Европы и российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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