Соболев рассказал о сложном периоде в сезоне из-за хейта болельщиков

Нападающий «Спартака» Александр Соболев вспомнил начало текущего сезона, когда ему пришлось справляться с критикой болельщиков и экспертов из-за голевой засухи. Футболист признался, что в определенный момент ему действительно было нелегко.

«Я сильный человек в этом плане. Я думал, с большим давлением и хейтом легко справляться. У меня это всегда получалось. Когда меня в этом сезоне начали очень жестко прессовать, первое время было очень тяжело. Потом голова очистилась», - цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

Форвард также добавил, что в последствии ему придавал уверенности каждый забитый гол за «красно-белых». Стоит напомнить, что заключительная часть осеннего отрезка выдалась у Соболева по-настоящему результативной – он отличался полезными действиями в практически каждом матче Лиги Европы и российской Премьер-лиги.