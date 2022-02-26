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Паоло Ваноли прокомментировал поражение «Спартака» в дерби с ЦСКА

26 Февраля 2022 • 21:49 Комментировать
Спартак Москва
0:2
ЦСКА Москва
окончен

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал поражение в дерби против ЦСКА со счётом 0:2.

«Конечно, мы расстроены. В целом по игре до 70 минуты мы показывали хороший футбол. Мы атаковали, доходили до штрафной соперника. Нам не хватало последней фазы. У нас 12 ударов и всего 1 в створ. Надо работать над этим. Нужно поработать и над психологией и менталитетом.

- Почему Зелимхан Бакаев сегодня не вышел на поле?

- Мне нравится говорить о конкретных игроках. У нас есть команда. Все игроки важны. У каждого будет шанс. С Бакаевым проблем нет, я с ним говорил. Я в него верю. Но говорить надо о команде.

- Как оцените игру новичка Кристофера Мартинса?

- Хочу сказать, что я пришёл в большой проект. У нас заложена уже база. У нас много игроков моложе 21 года. Им ещё не просто, мы работаем с ними. У Мартинса была проблема с голеностопом, я доволен его игрой. Проблема была и у Джикии. В дерби именно детали решают всё. Многое изменил первый гол. Нам не хватило реализации, над которой мы будем работать. Считаю, что мы на правильном пути, хоть и расстроены сегодня.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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