Бывший тренер «Спартака» отказался от предложения из Саудовской Аравии

Руй Витория, бывший наставник московского «Спартака», отклонил на днях выгодное предложение из Саудовской Аравии. Португальское издание O Jogo не приводит подробности, за исключением того, что речь шла о двухлетнем контракте. Не исключено, что речь идет о клубе «Ан-Наср» - Витория тренировал его в период 2019-2020.

Расставание Руя Витории со «Спартаком» произошло в декабре прошлого года. Сотрудничество завершилось после чуть менее чем семи месяцев после подписания контракта. А вот с «Бенфикой» Руй Витория проработал четыре года - с 2015 по 2019 год, и за это время клуб лишь один раз не стал чемпионом Португалии.