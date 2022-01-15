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Бывший тренер «Спартака» отказался от предложения из Саудовской Аравии

15 Января 2022 • 23:46 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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26.02 19:00

Руй Витория, бывший наставник московского «Спартака», отклонил на днях выгодное предложение из Саудовской Аравии. Португальское издание O Jogo не приводит подробности, за исключением того, что речь шла о двухлетнем контракте. Не исключено, что речь идет о клубе «Ан-Наср»  - Витория тренировал его в период 2019-2020.

Расставание Руя Витории со «Спартаком» произошло в декабре прошлого года. Сотрудничество завершилось после чуть менее чем семи месяцев после подписания контракта. А вот с «Бенфикой» Руй Витория проработал четыре года - с 2015 по 2019 год, и за это время клуб лишь один раз не стал чемпионом Португалии.

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