Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли рассказал про игру Соболева в матче против ЦСКА (0:2), а также о задачах «красно-белых» на ближайшие матчи.

- Насколько разница очевидна между командой, которая играла на сборах и командой, игравшей сегодня?

- Мне хотелось бы, чтобы команда была смелее, но футбол был хорошим. Нам не хватает ритма, не хватает сыгранности. На сборах не было сильных соперников. Нам нужно было использовать численное преимущество в центре поля. Нужно было пользоваться свободными зонами. А результат решают эпизоды. Промес попал в крестовину, а ЦСКА забил со штрафного.

- Почему так эмоционально реагировали на ошибки Соболева?

- Я – требовательный тренер. Соболев провёл хороший матч, но ему надо работать. Он делал ошибки. Я хочу, чтобы игроки выкладывались полностью.

- Насколько схема ЦСКА вас удивила или же вы готовились к такому?

- Мы были абсолютно готовы к этому. Сюрприза никакого не было. Они играли в три центральных защитника и в предыдущем дерби. На сборах они играли тоже такой схемой. Несмотря на количество новичков, мы были полностью уверены, что схема будет такой.

- Какое самочувствие у Жиго?

- Он получил травму в единоборстве и попросил замену. Пока не знаем, что с ним.

- Почему вы выпустили Кутепова, а не Чернова?

- Чернов только недавно пришёл. Он привык играть в четыре защитника, а мы играем в три. Кутепов был все время с нами, хоть и был травмирован.

- Вам ставили какие-то конкретные задачи на ближайшие матчи? Игра в Кубке, в лиге Европы и в чемпионате.

- Конечно, начать хотелось бы по-другому. Календарь тяжёлый, но не нужно бояться соперников. Мы не сдаёмся. Моральный дух немного упал, но мы должны подняться и идти вперёд. Мы должны сокращать отставание от лидера в чемпионате. «Спартак» давно не выигрывал Кубок России, сейчас эта цель поставлена. О Лиге Европы мы мечтаем. Стараемся победить в каждом матче в каждом турнире», - передаёт слова Ваноли корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев.