Кафельников ответил, готов ли он приобрести «Спартак»

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников, а по совместительству ярый болельщик «Спартака» Евгений Кафельников рассказал, готов ли он приобрести акции столичной команды. Напомним, ранее он часто выступал с критикой в адрес нынешнего руководства «красно-белых», в частности выражая свое недовольство действиями Леонида Федуна и Заремы Салиховой.

«Я был бы готов купить клуб, если бы были деньги. Но это все фантазии. Не знаю, за какую сумму согласился бы купить этот клуб. 100 тысяч рублей? А что я получу за эти деньги?», - рассказал Кафельников в беседе с «РБ Спорт».

Добавим, что во время первой половины сезона РПЛ фанаты «Спартака» неоднократно выступали против Федуна, призывая его согласиться продать акции команды.