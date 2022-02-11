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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафельников ответил, готов ли он приобрести «Спартак»

11 Февраля 2022 • 21:49 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.30 2.90
26.02 19:00

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников, а по совместительству ярый болельщик «Спартака» Евгений Кафельников рассказал, готов ли он приобрести акции столичной команды. Напомним, ранее он часто выступал с критикой в адрес нынешнего руководства «красно-белых», в частности выражая свое недовольство действиями Леонида Федуна и Заремы Салиховой.

«Я был бы готов купить клуб, если бы были деньги. Но это все фантазии. Не знаю, за какую сумму согласился бы купить этот клуб. 100 тысяч рублей? А что я получу за эти деньги?», - рассказал Кафельников в беседе с «РБ Спорт».

Добавим, что во время первой половины сезона РПЛ фанаты «Спартака» неоднократно выступали против Федуна, призывая его согласиться продать акции команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Кафельников
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
11 Февраля 2022 в 22:11
ай.. частушка..
хрюнделей фсе забижаюц..
и заремка и фидун
знаць пришла пора такая
называца - спарта-чун! )))
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