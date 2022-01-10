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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

За питанием игроков «Спартака» будет следить нутриционист из Португалии

10 Января 2022 • 23:16 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Отныне с игроками «Спартака» будет работать специалист по питанию, или нутриционист. Его имя - Рикарду Пинту. Эти сведения публикует «РБ Спорт», корреспонденты которого получили подтверждение от пресс-атташе московского клуба Дмитрия Зеленова.

 - Его зовут Рикарду Пинту, он португалец. Специалист уже несколько дней находится в Москве, ведет подготовку к сборам по своей линии, - пояснил Зеленов.

Нынешний сезон складывается для «красно-белых» неудачно - многократный чемпион России в данный момент занимает лишь девятое место. Возможно, новый нутриционист поможет футболистам «подзарядиться энергией» и провести вторую часть чемпионата удачнее. Добавим, что в тренерском штабе прошлого наставника Руя Витории подобного специалиста не было.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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