За питанием игроков «Спартака» будет следить нутриционист из Португалии

Отныне с игроками «Спартака» будет работать специалист по питанию, или нутриционист. Его имя - Рикарду Пинту. Эти сведения публикует «РБ Спорт», корреспонденты которого получили подтверждение от пресс-атташе московского клуба Дмитрия Зеленова.

- Его зовут Рикарду Пинту, он португалец. Специалист уже несколько дней находится в Москве, ведет подготовку к сборам по своей линии, - пояснил Зеленов.

Нынешний сезон складывается для «красно-белых» неудачно - многократный чемпион России в данный момент занимает лишь девятое место. Возможно, новый нутриционист поможет футболистам «подзарядиться энергией» и провести вторую часть чемпионата удачнее. Добавим, что в тренерском штабе прошлого наставника Руя Витории подобного специалиста не было.