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Алексей Березуцкий: «В ЦСКА сейчас есть молодые игроки, почему вокруг них не сделать костяк»

09 Января 2022 • 22:33 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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26.02 19:00

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий оценил кадровую ситуацию в команде и поделился планами клуба на зимнее трансферное окно. Наставник заявил, что «армейцы» не нуждаются в подписании множества новых исполнителей.

«Если мы говорим об усилении, то я думаю, что три игрока будет вполне достаточно. В ЦСКА сейчас есть молодые игроки, почему бы вокруг них не сделать костяк? Вот в этом и вопрос, ты не можешь даже качественному футболисту привить отношение», - приводит слова специалиста журналист Нобель Арустамян.

Напомним, что ЦСКА на данный момент проявляет предметный интерес к полузащитнику «Лилля» Юсуфу Язиджи, а также армейский клуб практически согласовал детали перехода экс-вингер «Нью Йорк Сити» Хесуса Медины на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий
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