Алексей Березуцкий: «В ЦСКА сейчас есть молодые игроки, почему вокруг них не сделать костяк»

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий оценил кадровую ситуацию в команде и поделился планами клуба на зимнее трансферное окно. Наставник заявил, что «армейцы» не нуждаются в подписании множества новых исполнителей.

«Если мы говорим об усилении, то я думаю, что три игрока будет вполне достаточно. В ЦСКА сейчас есть молодые игроки, почему бы вокруг них не сделать костяк? Вот в этом и вопрос, ты не можешь даже качественному футболисту привить отношение», - приводит слова специалиста журналист Нобель Арустамян.

Напомним, что ЦСКА на данный момент проявляет предметный интерес к полузащитнику «Лилля» Юсуфу Язиджи, а также армейский клуб практически согласовал детали перехода экс-вингер «Нью Йорк Сити» Хесуса Медины на правах свободного агента.