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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отец Медины анонсировал трансфер своего сына в ЦСКА

29 Декабря 2021 • 19:18 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
26.02 19:00

Оказывается, московский ЦСКА находится на завершающих этапах переговоров по трансферу полузащитника «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины. Эту информацию подтвердил отец 24-летнего парагвайского футболиста.

«У нас есть предложения из разных стран. Но, на данный момент ближе всех к сделке является ЦСКА. Их тренер уже обсуждал сотрудничество с сыном. Это большой клуб, сейчас идут в верхней части турнирной таблицы чемпионата. Думаю, окончательно все решится в первых числах января», - цитирует Франсиско Медину портал ABC Cardinal.

Также в среду некоторые издания сообщали о потенциальном переходе в стан ЦСКА хавбека «Баварии» Микаэля Кюизанса.     

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Нью-Йорк Сити Хесус Медина
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