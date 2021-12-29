Отец Медины анонсировал трансфер своего сына в ЦСКА

Оказывается, московский ЦСКА находится на завершающих этапах переговоров по трансферу полузащитника «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины. Эту информацию подтвердил отец 24-летнего парагвайского футболиста.

«У нас есть предложения из разных стран. Но, на данный момент ближе всех к сделке является ЦСКА. Их тренер уже обсуждал сотрудничество с сыном. Это большой клуб, сейчас идут в верхней части турнирной таблицы чемпионата. Думаю, окончательно все решится в первых числах января», - цитирует Франсиско Медину портал ABC Cardinal.

Также в среду некоторые издания сообщали о потенциальном переходе в стан ЦСКА хавбека «Баварии» Микаэля Кюизанса.