Агент Карраскаля подтвердил вылет в Москву

Ситуация с трансфером колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Сегодня мы сообщали о том, что футболист «Ривер Плейт» наконец-то вылетел в Москву, и эту информацию подтвердил его агент Пабло Боселли.

- Мы с Хорхе в настоящий момент находимся в пути. Детали трансфера не разглашаю, это приоритет клуба, - пояснил Боселли, слова которого приводит Sport24.

По предварительной информации, 23-летний Карраскаль присоединится к ЦСКА, проходящему сборы в испанском местечке Кампоаморе. Ранее он уже выступал в Испании в составе «Севильи», но провел лишь один матч за вторую команду клуба. Впоследствии, в период 2017-2019, он защищал цвета украинского клуба «Карпаты».