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Агент Карраскаля подтвердил вылет в Москву

15 Февраля 2022 • 22:04 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Ситуация с трансфером колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Сегодня мы сообщали о том, что футболист «Ривер Плейт» наконец-то вылетел в Москву, и эту информацию подтвердил его агент Пабло Боселли.

- Мы с Хорхе в настоящий момент находимся в пути. Детали трансфера не разглашаю, это приоритет клуба, - пояснил Боселли, слова которого приводит Sport24.

По предварительной информации, 23-летний Карраскаль присоединится к ЦСКА, проходящему сборы в испанском местечке Кампоаморе. Ранее он уже выступал в Испании в составе «Севильи», но провел лишь один матч за вторую команду клуба. Впоследствии, в период 2017-2019, он защищал цвета украинского клуба «Карпаты».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ривер Плейт Хорхе Карраскаль
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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