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​Дубль Заболотного и дебютный гол Медины принесли ЦСКА победу на сборах

02 Февраля 2022 • 18:54 Комментировать
ЦСКА Москва
3:2
Виборг
окончен

ЦСКА продолжает готовиться к возобновлению сезона 2021/2022. В среду на зимних сборах команда Алексея Березуцкого проводила контрольный матч против датского «Виборга». Московские «армейцы» победили со счётом 3:2. Автором дубля стал Антон Заболотный, а ещё один мяч на свой счёт записал зимний новичок команды Хесус Медина. Он впервые отличился в футболке ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА после первой части сезона располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший официальный матч «армейцы» проведут 26 февраля – против «Спартака».

Протокол игры  
ЦСКА Москва 3:2Виборг
(1:0) Заболотный Антон5'   
  6'Бех Тобиас (1:1)
(2:1) Медина Хесус15'   
(3:1) Заболотный Антон20'   
  53'Бергер Софус (3:2)
Боков ДанилаФернандес МариоФукс БруноНабабкин КириллБийол ЯкаОбляков ИванЯковлев ВладиславМедина ХесусМухин МаксимЗаболотный АнтонЯзиджи Юсуф
Запасные: Дивеев ИгорьЭджуке ЧидераМагнуссон ХёрдурВасин ВикторТороп Владислав
Педерсен Лукас ЛундЛауритсен МадсАниембе ДаниэльБюрги НиколасСоренсен КристианЛонвейк ДжастинГрённинг ЙеппеЛеманс КлинтБергер СофусБех ТобиасБакиз Юнес
Запасные: Жамбурек ЯнБонде ЯкубДжатта АлассанаКиилерих КасперГааей АнтонГординьо ЛоренсоВагнер Кристиан
02 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный Хесус Медина
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