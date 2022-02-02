​Дубль Заболотного и дебютный гол Медины принесли ЦСКА победу на сборах

ЦСКА продолжает готовиться к возобновлению сезона 2021/2022. В среду на зимних сборах команда Алексея Березуцкого проводила контрольный матч против датского «Виборга». Московские «армейцы» победили со счётом 3:2. Автором дубля стал Антон Заболотный, а ещё один мяч на свой счёт записал зимний новичок команды Хесус Медина. Он впервые отличился в футболке ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА после первой части сезона располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший официальный матч «армейцы» проведут 26 февраля – против «Спартака».